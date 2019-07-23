В КГГА рассказали, что занимаются переговорами относительно сноса здания, а в Фонде госимущества Киева комментировать ситуацию отказались, сославшись на то, что цех - объект стратегического значения.

На Шулявке три месяца идет возведение нового моста. Строительство столкнулось с серьезными трудностями. Под будущей переправой много устаревших коммуникаций, и до сих пор не решен вопрос со сносом цеха завода "Большевик".

Читайте также: Строители Шулявского моста устроили забастовку

Первый этап установки конструкций моста завершен. Сейчас строителям предстоит заменить устаревшие инженерные сети, которые мешают строительным работам.

"Кроме возведения переправы, перекладываем водопровод, ливневую канализацию, газопровод и кабели связи. Стараемся идти по графику", – рассказал Михаил Харне, директор КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева".

Кроме того, рабочие готовятся к завозу на строительство новых металлических пролетов путепровода, которые изготавливают в Николаеве.

Вокруг строящегося моста начали облагораживать территорию. На съезде с проспекта Победы в сторону улицы Александра Довженко выкладывают отдельную дорогу для велосипедистов красно-белой плиткой. Но они снова не довольны.

"В других местах в Киеве строят удобные дорожки из асфальтобетона, а здесь почему-то решили сделать из тротуарной плитки, в которой много зазоров. Она создает большие неудобства велосипедистам", – жалуется киевлянин Михаил Симоненко.

Несмотря на активное строительство моста, пятый цех завода "Большевик", в котором сейчас действует секонд-хенд, до сих пор стоит на месте. В начале июля мэр Киева Виталий Клико заявил о проблемах со сносом помещения.

Читайте также: Как строят Шулявский мост: видео

"Фонд госимущества тормозит процесс. У них разные отговорки, мол, его невозможно снести", – заявил Кличко.

В КГГА рассказали, что занимаются переговорами относительно сноса здания. А в Фонде госимущества Киева комментировать ситуацию отказались, сославшись на то, что цех – объект стратегического значения.

“Мы пообщались с продавцами секонд-хенда. Они уверены, что их из помещения не выгонят. "О сносе нам никто ничего не говорил, поэтому покидать цех мы даже не планируем. Покупателей у нас достаточно много", – поделилась с нами продавщица Ольга.

Движение по мосту было закрыто в марте. В апреле Шулявский путепровод (один из самых загруженных в столице) полностью разобрали, а закончить все работы, включая строительство нового моста, обещают до конца этого года. Стоимость работ оценивается в около 830 миллионов гривен, у генподрядчика уверяют, что все работы идут по графику.

Также интересно: Верховный суд объяснил, когда можно не предъявлять документы полиции