Причиной протеста стало рассмотрение комитетом вопроса о наложении штрафа на компанию из-за подозрения "Северо-украинского строительного альянса" в сговоре при участии в тендерах на строительство.

В то же время в профильном КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г.. Киева", которое объявляло тендер на строительство Шулявского моста, заверили, что работы на мосту продолжаются и даже немного опережают график.

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"Да, это генподрядная организация наша, но строители и бригады, которые митинговали, – те, кто не задействован на Шулявском мосту. У компании много объектов по всей Украине и в Киеве. Поэтому я даже не знаю, с каких объектов эти строители. Знаю, что работы на Шулявском мосту продолжаются. Они будут продолжаться даже в праздничные дни", – сказала пресс-секретарь КП Ольга Власова, сообщает Facebook-сообщества Шулявский мост.

Она отметила, что строители не будут работать только на Пасху – 28 и 29 апреля, но в дальнейшем работы вновь возобновятся и продлятся все майские праздники.

"Работы продолжаются, первая буровая работает, в ближайшее время заезжать вторая буровая установка. Работы идут по графику и даже несколько опережают график", – подытожила Власова.

Ранее в КП "Киевпастранс" сообщали, что Шулявский путепровод будет полностью перекрыт с 16 марта в связи с реконструкцией движение транспорта на это время будет организовано прилегающими улицами.

К концу 2019 года планируется завершить работы по строительству нового путепровода длиной 158,17 м, велосипедных дорожек (длина – 741 м), лево- и правоповоротных съездов, реконструкции подземного пешеходного перехода, благоустройства и озеленения.

Шулявский мост давно находился в аварийном состоянии и частично обрушился 27 февраля 2017 года.

В июле 2018 года КГГА утвердила проект реконструкции транспортной развязки на пересечении проспекта Победы с улицей Гетьмана, который предусматривает строительство транспортной развязки с тремя съездами.

Общая сметная стоимость строительства по состоянию на июнь 2018 год составляла 830 миллионов гривен.

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