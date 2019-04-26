Два с половиной километра дороги, которые должны соединить улицу Богатырскую с Большой кольцевой дорогой обещают построить уже больше десяти лет. Однако "воз и ныне там", а автомобилисты вынуждены обходить недострой через слишком загруженную Площадь Тараса Шевченко.

Новый дорожный сезон в столице будет очень насыщенным. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время инспекции выполнения дорожных работ на улице Семьи Кульженко.

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"После завершения всего объема работ эта улица будет соединена с Большой кольцевой дорогой. Это важно, потому что таким образом мы немного разгрузим город от транзитного транспорта, обеспечив еще один путь объезда", – подчеркнул Виталий Кличко.

Протяженность участка, который капитально ремонтируют на улице Семьи Кульженко, составляет 2,5 км. На ней уже обустроены 4 полосы движения, 2 нижних слоя нового асфальтового покрытия, новые тротуары, полностью обновили ливневую канализацию. Обустроят и современную систему освещения. Дата окончания работ названа не была.

Виталий Кличко отметил, что в городе, кроме ремонта дорог, также ведутся работы сразу на нескольких важных инфраструктурных объектах. Один из приоритетных – Шулявский путепровод, старую конструкцию которого уже разобрали. И уже начали работы по возведению нового моста.

"По оценкам специалистов, после реконструкции пропускная способность Шулявского путепровода увеличится на 20 процентов. Длина нового путепровода составит 158 метров, он будет иметь шесть полос движения", – подчеркнул мэр.

Он напомнил, что в 2018-м в рамках реконструкции, капитального и текущего ремонтов отремонтировано почти 300 км столичных дорог и проездов. За несколько последних лет в Киеве обновили более 830 километров дорог.

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