Два з половиною кілометри дороги, які мають з'єднати вулицю Богатирську з Великою кільцевою дорогою обіцяють побудувати вже більше десяти років. Однак "віз і нині там", а автомобілісти вимушені оминати недобудову через надто завантажену Площу Тараса Шевченка.

Новий дорожній сезон у столиці буде дуже насиченим. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час інспекції виконання дорожніх робіт на вулиці Сім’ї Кульженків.

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"Після завершення всього обсягу робіт ця вулиця буде з’єднана з Великою кільцевою дорогою. Це важливо, бо таким чином ми дещо розвантажимо місто від транзитного транспорту, забезпечивши ще один шлях об’їзду", – наголосив Віталій Кличко.

Протяжність ділянки, яку капітально ремонтують на вулиці Сім’ї Кульженків, становить 2,5 км. На ній вже облаштували 4 смуги руху, 2 нижніх шари нового асфальтного покриття, нові тротуари, повністю оновили дощову каналізацію. Облаштують і сучасну систему освітлення. Дата закінчення робіт названа не була.

Віталій Кличко зазначив, що в місті, окрім ремонту доріг, також тривають роботи одразу на кількох важливих інфраструктурних об’єктах. Один із пріоритетних – Шулявський шляхопровід, стару конструкцію якого вже розібрали. І вже почали роботи зі зведення нового мосту.

"За оцінками фахівців, після реконструкції пропускна спроможність Шулявського шляхопроводу збільшиться на 20 відсотків. Довжина нового шляхопроводу становитиме 158 метрів, він матиме шість смуг руху", – підкреслив мер.

Він нагадав, що у 2018-му в рамках реконструкції, капітального та поточного ремонтів відремонтовано майже 300 км столичних доріг і проїздів. За кілька останніх років у Києві оновили понад 830 кілометрів доріг.

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