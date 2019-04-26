Причиною протесту став розгляд комітетом питання про накладення штрафу на компанію через підозру "Північно-українського будівельного альянсу" у змові під час участі в тендерах на будівництво.

Водночас у профільному КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва", яке оголошувало тендер на будівництво Шулявського моста, запевнили, що роботи на мосту тривають і навіть трохи випереджають графік.

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"Так, це генпідрядна організація наша, але будівельники і бригади, які мітингували, – ті, які не задіяні на Шулявському мосту. У компанії багато об’єктів по всій Україні і в Києві. Тому я навіть не знаю, з яких об’єктів ті будівельники. Знаю, що роботи на Шулявському мосту тривають. Вони будуть тривати навіть у святкові дні", - сказала прес-секретар КП Ольга Власова, повідомляє Facebook-спільноти Шулявський міст.

Вона відзначила, що будівельники не працюватимуть лише на Великдень - 28 та 29 квітня, але надалі роботи знову відновляться і триватимуть усі травневі свята.

"Роботи тривають, перша бурова працює, найближчим часом має заїжджати друга бурова установка. Роботи йдуть згідно з графіком і навіть дещо випереджають графік", - підсумувала Власова.

Раніше у КП "Київпастранс" повідомляли, що Шулявський шляхопровід буде повністю перекрито 16 березня у зв’язку із реконструкцією, рух транспорту на цей час буде організовано прилеглими вулицями.

До кінця 2019 року заплановано завершити роботи з будівництва нового шляхопроводу довжиною 158,17 м, велосипедних доріжок (довжина – 741 м), ліво- та правоповоротних з’їздів, реконструкції підземного пішохідного переходу, благоустрою та озеленення.

Шулявський міст давно перебував в аварійному стані та частково обвалився 27 лютого 2017 року.

У липні 2018 року КМДА затвердила проект реконструкції транспортної розв'язки на перетині проспекту Перемоги з вулицею Гетьмана, який передбачає будівництво транспортної розв'язки з трьома з'їздами.

Загальна кошторисна вартість будівництва станом на червень 2018 року становила 830 мільйонів гривень.

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