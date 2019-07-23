У КМДА розповіли, що займаються переговорами по знесенню будівлі, а у Фонді держмайна Києва коментувати ситуацію, що склалася відмовилися, пославшись на те, що цех - об'єкт стратегічного значення.

На Шулявці три місяці йде зведення нового моста. Будівництво зіткнулося з серйозними труднощами. Під майбутньої переправою багато застарілих комунікацій, і до сих пір не вирішено питання зі знесенням цеху заводу "Більшовик".

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Перший етап установки конструкцій моста завершено. Зараз будівельникам потрібно замінити застарілі інженерні мережі, які заважають будівельним роботам.

"Крім зведення переправи, перекладаємо водопровід, зливову каналізацію, газопровід і кабелі зв'язку. Намагаємося йти за графіком", - розповів Михайло Харне, директор КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд Києва".

Крім того, робочі готуються до завезення на будівництво нових металевих прольотів шляхопроводу, які виготовляють в Миколаєві.

Навколо моста, що будується почали облагороджувати територію. На з'їзді з проспекту Перемоги в бік вулиці Олександра Довженка викладають окрему дорогу для велосипедистів червоно-білою плиткою. Але вони знову не задоволені.

"В інших місцях в Києві будують зручні доріжки з асфальтобетону, а тут чомусь вирішили зробити з тротуарної плитки, в якій багато зазорів. Вона створює великі незручності велосипедистам", - скаржиться киянин Михайло Симоненко.

Незважаючи на активне будівництво моста, п'ятий цех заводу "Більшовик", в якому зараз діє секонд-хенд, до сих пір стоїть на місці. На початку липня мер Києва Віталій Кліко заявив про проблеми зі знесенням приміщення.

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"Фонд держмайна гальмує процес. У них різні відмовки, мовляв, його неможливо знести", - заявив Кличко.

У КМДА розповіли, що займаються переговорами по знесенню будівлі. А у Фонді держмайна Києва коментувати ситуацію, що склалася відмовилися, пославшись на те, що цех - об'єкт стратегічного значення.

Ми поспілкувалися з продавцями секонд-хенду. Вони впевнені, що їх з приміщення не виженуть. "Про знесення нам ніхто нічого не говорив, тому залишати цех ми навіть не плануємо. Покупців у нас досить багато", - поділилася з нами продавщиця Ольга.

Рух по мосту було закрито в березні. У квітні Шулявський шляхопровід (один з найбільш завантажених у столиці) повністю розібрали, а закінчити всі роботи, включаючи будівництво нового моста, обіцяють до кінця цього року. Вартість робіт оцінюється в близько 830 мільйонів гривень, у генпідрядника запевняють, що всі роботи йдуть за графіком.

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