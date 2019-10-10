Расправа произошла в мексиканском городке Лас Маргаритас.

Массовые беспорядки из-за невыполнения предвыборных обещаний местных властей произошли в городе Лас Маргаритас (Мексика). Там местные жители взяли в заложники нескольких чиновников. Причем мэра Хорхе Лииса Эскардона они протянули на пикапе одной из улиц города. Такое наказание они придумали для него за то, что он долгое время обещал отремонтировать дорогу в городе, но не выполнил обещание.

Впоследствии автомобиль был задержан полицией. Во время столкновений пострадали 11 митингующих, 30 были задержаны правоохранителями.

Смотрите видео инцидента (18+):

Así arrastraron amarrado al alcalde de Las Margaritas en Chiapas, José Luis Escandón, supuestamente por no cumplir promesas de campaña. Se reportan 11 detenidos tras enfrentamiento con policías. pic.twitter.com/llSmVuzx4L — Vaitiare Mateos Bear (@vaitiaremateos) 8 жовтня 2019 р.

#Chiapas Policías y empleados del Ayuntamiento acudieron a defenderlo; en medio del enfrentamiento lograron rescatarlo y ponerlo a salvo de sus captores https://t.co/QBlyb55FrB — El Universal Estados (@Univ_Estados) 9 жовтня 2019 р.

Напомним, что стоимость реконструкции Шулявского моста выросла до миллиарда гривен.