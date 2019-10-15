За что боролся, на то и напоролся.

Вдвойне приятнее наблюдать за неудачей горе-вора зная, что автомобиль, который он пытался похитить, принадлежит человеку с ограниченными возможностями.

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32-летний мистер Крейг из городка Брэндон в Англии с детства пользуется инвалидной коляской и является владельцем “каблучка”, который мы видим в кадре. Когда в 10:30 утра в его дверь постучала полиция, он и не подозревал, что на его машину было совершено покушение. Однако правоохранители попросили у владельца Renault Kangoo просмотреть записи с видеокамер, установленных снаружи здания.

Позже владелец автомобиля разместил на своем частном канале отрезок видео, продолжительностью около минуты, в котором увековечен провал воришки, однако отмечается, что неудачная попытка автоугона длилась целых 12 минут. Что делал мужчина в капюшоне 11 минут до того – неизвестно, но мы знаем чем все закончилось. Воришка бросил кирпич в машину водителя-инвалида, и тот отрикошетил прямо ему в лицо.

Интересно, что после того, как вор оправился от боли он подобрал “орудие судьбы” и бросил его за забор. После этого он решил оставить Kangoo в покое, однако через несколько домов от места преступления на него наткнулись патрульные полицейские – они приехали на соседнюю улицу по вызову по поводу попытки кражи из магазина. Во время осмотра места происшествия поступил сигнал о попытке взлома автомобиля на той же улице, поэтому преступника удалось задержать достаточно быстро. Им оказался 40-летний местный житель, которому теперь придется отвечать за совершенные повреждения автомобиля и магазинную кражу.

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