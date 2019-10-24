Усе почалось з пари декоративних гризунів, котрих вона сама придбала в магазині поселила в машині.

Вочевидь, власниця фургончика Dodge Ram Van не надто цікавилась пацюками перед тим, як вирішила завести й собі парочку. Інакше б знала, що ці істоти здатні розмножуватись катастрофічно швидко.

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Дорослі щури здатні народжувати по 12 дитинчат щомісяця. Причому самки готові народжувати вже у віці 3-4 місяців. Тож за дуже короткий час власниця двох декоративних пацюків опинилась в оточенні більш як трьох сотень гризунів, після чого вирішила покласти цьому край та звільнитись від щурячої навали. Жінка звернулась до поліції.

За словами поліцейських, вони ще ніколи раніше не зустрічали нічого подібного в своїй роботі. Правоохоронці, у свою чергу, звернулися за допомогою в службу тварин Сан-Дієго, аби виселити всіх щурів з фургона. Фахівці перевірили гризунів і повідомили, що всі вони фізично здорові.



Усіх пацюків було передано до кількох місцевих крамниць, де їх можна купити по п'ять доларів за пару. А їх колишня власниця, за допомогою краудфандінгової кампанії, зібрала п'ять тисяч доларів на утилізацію свого Dodge Ram і покупку нового автомобіля.

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