Нажаль, те, що можна побачити у цьому ролику, насправді не має відношення до реальності.

2015 рік, у який потрапив Марті МакФлай – герой фільму “Назад у майбутнє 2” – вже давно минув, а ми так і не змогли зробити реальністю літаючі автомобілі, скейтборди та інші фантастичні речі, хоча й наблизились до цього. От якби за справу взявся Ілон Маск, покупці родстерів Tesla вже б балували своїх дітей-підлітків флайбордами.

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Почніть писати “Tesla Ho”, і перш, ніж ви встигнете ввести наступну літеру, Google запропонує кілька варіантів з тих, що найчастіше шукали інші. На першому місці буде “Tesla Hoverboard”. Так, ми всі про це мріємо. А хтось може візуалізувати.



Автор відео – Іскандер Утебаєв. І хоча його робота виглядає досить переконливо, навіть нагадує офіційний рекламний ролик, однак нема підстав вважати, що Tesla, чи інший підконтрольний Маску бренд, зараз працює над чимось подібним. Управління літаючою дошкою зі смартфона та Tesla Roadster на задньому плані водночас додають картинці реалістичності і показують, що все це не насправді.

Варто зазначити, що чимало компаній наразі не лише працюють над флайбордами, а навіть продають їх, хоча характеристики цих пристроїв так само далекі від омріяних, як і їх зовнішній вигляд.

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