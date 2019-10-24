К сожалению, то, что можно увидеть в этом ролике, на самом деле не имеет отношения к реальности.

2015 год, в который попал Марти МакФлай – герой фильма "Назад в будущее 2" – уже давно прошел, а мы так и не смогли сделать реальностью летающие автомобили, скейтборды и другие фантастические вещи, хотя и приблизились к этому. Вот если бы за дело взялся Маск, покупатели родстеров Tesla уже бы баловали своих детей-подростков флайбордами.

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Начните писать "Tesla Ho", и прежде, чем вы успеете ввести следующую букву, Google предложит несколько вариантов из тех, что чаще всего искали другие. На первом месте будет "Tesla Hoverboard". Да, мы все об этом мечтаем. А кто-то может визуализировать.

Автор видео – Искандер Утебаев. И хотя его работа выглядит достаточно убедительно, даже напоминает официальный рекламный ролик, однако нет основания считать, что Tesla, или иной подконтрольной Маску бренд, сейчас работает над чем-то подобным. Управление летающей доской со смартфона и Tesla Roadster на заднем плане одновременно добавляют картинке реалистичности и показывают, что все не взаправду.

Стоит отметить, что многие компании сейчас не только работают над флайбордами, а даже продают их, хотя характеристики этих устройств так же далеки от заветных, как и их внешний вид.

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