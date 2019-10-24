Це їм вдалося, а сам процес тваринам сподобався.

Доктор Келлі Ламберт з американського Університету Річмонда вивчає поведінку щурів та займається поведінковою неврологією. Вона зі своєю науковою групою створила маленькі електричні машинки для щурів.

Вони зроблені з пластикового прозорого контейнера, який встановлений на шасі з двигуном та чотирма колесами. В "салоні" встановлено три важеля з міді. Коли щур доторкається до будь-якого важеля, машина рухається вперед або відхиляється від курсу вправо або вліво.

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На величезний подив учених, абсолютно всі 17 щурів, що брали участь в експерименті, без проблем освоїли маневрування на обмеженій території і доїжджали до годівниці. Причому шість випробуваних були самками, і у них теж не виникло труднощів в навчанні водінню. Жодна тварина не постраждала.

Головне завдання дослідження - вивчити різні неврологічні реакції, що допоможе в пошуку способів лікування психічних розладів: від депресії до хвороби Паркінсона. Ще один висновок, який зробили вчені – щоб керувати автомобілем, не потрібно бути надто розумним (жарт).

Нагадаємо, що автомобілі навчили "відчувати" людей татварин.