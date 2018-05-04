Завдяки тепловим сенсорам автомобілі німецького бренду тепер помічають живі об'єкти на своєму шляху з відстані у 130 метірв.

Використання термічного аналізу зображень в автомобілях Volkswagen допоможе водіям нових Touareg уникати аварійних ситуацій у темну пору доби.

Система побудована на основі теплової (інфрачервоної) камери, що вбудована у передню панель автомобіля. Радіус дії цієї камери значно більший, ніж висвітлюють фари автомобіля – система здатна виявити пішоходів, велосипедистів або тварин на відстані від 10 до 130 метрів від автомобіля. Виявивши джерело тепла, система виводить на екран панелі приладів відповідне зображення, попереджаючи про можливу небезпеку.

Окрім того, система може прогнозувати траєкторію руху об’єкта. Якщо система вирішить, що траекторії автомобіля та рухомого об’єкта перетинаються – позначка на екрані панелі приладів змінюється з жовтої на червону, а водій отримує звуковий сигнал. У разі крайньої небезпеки до роботи включається система автоматичного екстренного гальмування. Звичайно, це не означає, що водії Touareg зможуть їздити вночі з заплющеними очима, та ця функція допоможе зробити керування безпечнішим.

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