Перший електричний кросовер корейського виробника представлений офіційно. Виглядає добре, має непоганий запас ходу та й ціна прийнятна.

На виставці електрокарів у Південній Кореї відбувся неочікуваний дебют електричної версії кросовера Kia Niro EV. Модель невдовзі вийде у продаж, приєднавшись до Niro з ДВЗ, гібридого Niro HEV та плагін-гібрида Niro PHEV.

Новий електричний кросовер Kia буде пропонуватися з двома різними акумуляторами: модуль ємністю 64 кВт*год дозволить кросоверу долати близько 380 км на одному заряді, а бюджетніша версія з акумулятором на 39,2 кВт*год забезпечить діапазон пробігу у 240 км.



В список стандартного оснащення Kia Niro Electric увійдуть системи запобігання зіткненням спереду і ззаду, контролю рядності руху, стеження за втомою водія, а також інтелектуальний круїз-контроль з асистентом руху по шосе.

Kia розраховує на значний попит на свій електро-крос, оскільки вже зараз від клієнтів з Південній Кореї на Niro EV отримано понад п'ять тисяч замовлень. Вартість моделі поки що не оголошена, однак за інформацією американських ЗМІ у США новий Kia Niro EV коштуватиме близько 30 тисяч доларів. Коли модель потрапить на міжнародний ринок – також наразі не відомо.

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