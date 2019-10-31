Власниця автомобіля не одразу помітила, що возить травмованого пасажира.

45 хвилин провів пес Коко між бампером та радіатором автомобіля, поки водійка усвідомила, що щось не так. На щастя песик вижив, хоча й отримав значні ушкодження.

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Поліція міста Роттердам у окрузі Нью-Йорк повідомляє, що водійка знала, що вона щось вдарила і навіть помітила пошкодження машини, але спочатку не побачила собаку. Вона проїхала близько 25 кілометрів, перш ніж почула шум і зупинилася, щоб повторно перевірити передню частину свого автомобіля. Лише тоді вона помітила бідолашну тварину і зателефонувала до служби 911.

Looks at that little dog’s face! She’s got a shattered elbow & several expensive surgeries ahead of her. How you can help, tonight at 4, 5, and 6 on Channel 13. pic.twitter.com/lfTsgIRdbA — Kumi (@KumiTuckerWNYT) 29 октября 2019 г.



Пес Коко породи шиба-іну, в результаті своїх поневірянь, отримав переломом коліна, з яким його і було доправлено до ветеринарної клініки. Працівник ветклініки повідомив журналістам WNYT-TV, що 7-кілограмовий пес “ідеально вписався” у простір за бампером і саме завдяки цьому тварині пощастило вижити. Власника собаки вже знайдено і після лікування Коко повернеться додому.

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