Рост легендарного баскетболиста – 216 сантиметров. Что бы ни заставило его втиснуть свое 147-килограммовое тело в миниатюрный автомобильчик, это похоже на подвиг.

Хорошо известно, что профессиональные спортсмены хорошо зарабатывают. Тем более такие звезды, как знаменитый баскетболист Шакил О'Нил. Это означает, что он может позволить себе не просто любое авто, а также изготовленное по спецзаказу, с удлиненной колесной базой для удобства размещения.

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В гараже Шакила О'Нила есть несколько "растянутых" специально для него автомобилей: Ferrari 355 Spider, Polaris Slingshot, еще один Slingshot – четырехместный и Lamborghini Gallardo. Все с удлиненной базой. Кроме того, спортсмен обладает дюжиной крупных джипов и пикапов, парой минивэнов, грузовиком, авто-кемпером и тому подобное. Даже настоящий полицейский Dodge Charger Hellcat умудрился себе заполучить. Всего в коллекции О'Нила более трех десятков различных автомобилей. Но самым интересным авто из его коллекции оказался не самый дорогой или самый "нафаршированный" тюнерами суперкар, а обычный smart fortwo.

Подробностей о том, что можно увидеть в этом ролике, не хватает. Автор видео лишь сообщил, что заметил Шакила на улицах Нью-Йорка, когда он фотографировался с поклонниками. После этого, каким-то фантастическим образом великан втиснулся в крохотный автомобильчик, который немного больше его ботинка, и уехал прочь.

Возможно, "Шак" проиграл кому-то пари? Но, судя по тому, как ловко он уселся за руль, можно предположить, что Шакил делает это не впервые, а также, что автомобиль принадлежит именно ему. Кажется, бренду smart стоит поблагодарить О'Нила за бесплатную рекламу.

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