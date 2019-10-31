Дорожные пираты действуют крайне нагло и бесстрашно. Почти как банда Доминика Торетто в известной сцене из фильма "Форсаж".

Ночная съемка не позволяет подробно рассмотреть, что происходит в кадре, однако это именно то, чем кажется – ограбление на ходу. Дело происходило в Румынии.

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Существует два способа ограбления грузовика. Первый предполагает похищение фуры без тягача или всего грузовика со стоянки или АЗС, пока водитель отошел по своим делам. Таким образом чаще используются преступники, которые действуют без четкого плана, по ситуации. Как правило, в таких случаях злоумышленники даже не знают, какой груз находится в прицепе. Другой способ предполагает серьезную подготовку, в том числе техническую, наличие детального плана действий и его четкое выполнение. Он сложнее, но и результативнее для преступников, ведь они знают, на что "охотятся".

В 2017 году, после нескольких лет преследования, полиция Нидерландов задержала группу преступников, которые орудовали именно таким образом – грабили грузовики на ходу. На их счету было немало масштабных ограблений, а самый большой куш преступники сорвали, сняв с грузовика партию iPhone на сумму более полумиллиона долларов. Техника вообще является особенно лакомой приманкой для дорожных пиратов, поскольку имеет высокую ценность при небольших габаритах и ​​весе.

Недавно банда дорожных пиратов активизировалась в Румынии. Полиция ведет поиски злоумышленников, причастных к нескольким ограблениям. Одно из них – неудачное – попало на видео.



Интересно, что в некоторых случаях злоумышленники действуют настолько безупречно, что водитель грузовика, который грабят, даже не знает об этом и обнаруживает пропажу только прибыв на место назначения. Компании-перевозчики страхуют свои грузы, а потому не всегда обращаются в полицию по факту ограбления – чтобы не портить свой имидж. А это, конечно, еще больше поощряет злоумышленников.

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