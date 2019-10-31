Дорожні пірати діють вкрай нахабно та безстрашно. Майже як банда Домініка Торетто у відомій сцені з фільму “Форсаж”.

Нічна зйомка не дозволяє детально роздивитись, що відбувається в кадрі, однак це саме те, чим здається – пограбування на ходу. Справа відбувалась в Румунії.

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Існує два способи пограбування вантажіки. Перший передбачає викрадення фури без тягача чи усієї вантажівки зі стоянки чи АЗС, поки водій відійшов у своїх справах. Такий спосіб частіше використовується злочинцями, які діють без чіткого плану, за ситуацією. Як правило, у таких випадках зловмисники навіть не знають, який вантаж знаходиться в причепі. Інший спосіб передбачає серйозну підготовку, в тому числі технічну, наявність детального плану дій та його чітке виконання. Він складніший, але й результативніший для злочинців, адже вони знають, на що “полюють”.

У 2017 році, після кількох років переслідування, поліція Нідерландів затримала групу злочинців, які орудували саме таким чином – грабували вантажівки на ходу. На їх рахунку було чимало масштабних пограбувань, а найбільший куш злочинці зірвали, знявши з вантажівки партію iPhone на суму понад півмільйона доларів. Техніка взагалі є особливо ласою принадою для дорожніх піратів, оскільки має високу цінність при невеликих габаритах та вазі.

Нещодавно банда дорожніх піратів активізувалась в Румунії. Поліція веде пошуки зловмисників, причетних до кількох пограбувань. Одне з них – невдале – потрапило на відео.



Цікаво, що в деяких випадках зловмисники діють настільки бездоганно, що водій вантажівки, яку грабують, навіть не знає про це і виявляє пропажу лише прибувши на місце призначення. Компанії-перевізники страхують свої вантажі, а тому не завжди звертаються у поліцію за фактом пограбування – аби не псувати свій імідж. А це, звісно, ще більше заохочує зловмисників.

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