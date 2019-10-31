Закон для всіх один.

Бортова камера, встановлена в патрульній машині, зафіксувала факт порушення поліцейським закону про заборону користування гаджетами на ходу. І результат його правопорушення.

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Користування телефоном під час водіння – небезпечне. Не дарма ж у всьому світі є відповідні заборонні закони. З'явились вони не просто так. І це відео вкотре демонструє, чому не варто гортати стрічку новин чи читати SMS-повідомлення знаходячись за кермом.

Поліція міста Талса в Оклахомі оприлюднила це відео, зняте ще 15 серпня, після того, як відповідну справу було закрито. Протягом 25 секунд ми бачимо поліцейського, що тримає в лівій руці смартфон та дивиться, переважно, в екран, замість того, щоб слідкувати за дорогою. Несподівано зліва, через газон, що розмежовує два напрямки шосе, напереріз поліцейській машині вилітає Jeep Grand Cherokee і відбувається зіткнення. Тільки після цього поліцейський відводить очі від смартфону та усвідомлює, що трапилось.



У ході розслідування поліція дійшла висновку, що аварія трапилась з вини водія Jeep, який, з невідомої причини, втратив контроль над управлінням своїм кросовером. При цьому поліцейський Джин Пірс з управління поліції Талси зазначив, що “офіцер не міг зробити нічого, аби уникнути зіткнення”, маючи на увазі раптовість появи “Джипа”. Можливо й так, але це відео вкотре доводить небезпеку користування девайсами під час водіння.

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