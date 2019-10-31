Закон для всех один.

Бортовая камера, установленная в патрульной машине, зафиксировала факт нарушения полицейским закона о запрете пользования гаджетами на ходу. И результат его правонарушения.

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Пользование телефоном во время вождения – опасно. Не зря же во всем мире есть соответствующие запретительные законы. Появились они не просто так. И это видео в очередной раз демонстрирует, почему не стоит листать ленту новостей или читать SMS-сообщения, находясь за рулем.

Полиция города Талса в Оклахоме обнародовала это видео, снятое еще 15 августа, после того, как соответствующее дело было закрыто. В течение 25 секунд мы видим полицейского, который держит в левой руке смартфон и смотрит, преимущественно, в экран, вместо того, чтобы следить за дорогой. Неожиданно слева, через газон, разделяющий два направления шоссе, наперерез полицейской машине вылетает Jeep Grand Cherokee и происходит столкновение. Только после этого полицейский отводит глаза от смартфона и осознает, что случилось.

В ходе расследования полиция пришла к выводу, что авария произошла по вине водителя Jeep, который, по неизвестной причине, потерял контроль над управлением своим кроссовером. При этом полицейский Джин Пирс из управления полиции Талсы отметил, что “офицер не мог сделать ничего, чтобы избежать столкновения”, имея в виду внезапность появления “Джипа”. Возможно и так, но это видео в очередной раз доказывает опасность пользования девайсами во время вождения.

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