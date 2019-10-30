Строительные работы до сих пор продолжаются на всех участках реконструкции Шулявского путепровода. Проезд обещают открыть до конца года.

Строители начали делать земляную насыпь со стороны путепровода от улицы Вадима Гетьмана. Собирают и армируют железобетонные конструкции подпорных стен, монтируют опалубки.

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Также начали врезать газовые трубы обновленного участка системы, пролегающей под путепроводом. В настоящее время газоснабжение прилегающих объектов приостановят. Но специалисты уверяют, что не надолго.

Еще на стройплощадке прокладывают канализационные сети методом штольневой проходки. Работы выполняют с вагонеткой, рейками и специальным краном, поднимающим выкопанную землю наружу. Рядом работает специальный насос водопонижения, откачивающего воду, чтобы строители могли безопасно разрабатывать штольню для прокладки новых коммуникаций под путепроводом.

В целом же, по графику выполнения работ, предоставленному генподрядчиком, в течение следующего месяца все прогоны металлической конструкции путепровода уже полностью установят и подготовят мост к асфальтированию.

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