Шулявский путепровод строят круглосуточно: до конца года строительство должны закончить.

Шулявский путепровод строят по графику. К концу года объект будет открыт. Это подтвердил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

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Он сообщил, что разработан детальный план выполнения работ, определены ответственные за отдельные участки работы. Сегодня на рассвете с проверкой руководство города посетило строителей на Шулявке.

Поворозник отметил, что работы на объекте проводят и в ночную смену. "Рабочая неделя начинаем с проверки важных инфраструктурных объектов. Работы на Шулявском путепроводе идут очень активно и днем, и ночью. Все службы максимально придерживаются графика работ", – написал на своей странице в соцсети Николай Поворозник.

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