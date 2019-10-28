Шулявський шляхопровід будують цілодобово: до кінця року будівництво мають завершити.

Шулявський шляхопровід будують за графіком. До кінця року об’єкт буде відкрито. Це підтвердив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

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Він повідомив, що розроблено детальний план виконання робіт, визначено відповідальних за окремі ділянки роботи. Сьогодні ще вдосвіта з перевіркою керівництво міста завітало до будівельників на Шулявку.

Поворозник зауважив, що роботи на об’єкті проводять й у нічну зміну. “Робочий тиждень розпочинаємо з перевірки важливих інфраструктурних об’єктів. Роботи на Шулявському шляхопроводі йдуть дуже активно і вдень, і вночі. Усі служби максимально дотримуються графіку робіт”, – написав на своїй сторінці у соцмережі Микола Поворозник.

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