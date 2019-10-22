Будівництво ще не закінчено, а вартість реконструкції Шулявського мосту вже на 75% вища від початкової.

Наші колеги з видання "Великий Київ" зустрілися з власником компанії "Північно-український будівельний альянс", що займається будівництвом, Андрієм Якусевич. Він і надав інформацію про те, наскільки зросла вартість будівництва та чому так вийшло.

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Компанія вже отримала від Києва 598,5 млн грн. – 100% передплату на суму, заявлену в тендері, але цих грошей виявилось замало. За словами Андрія Якусевича, вартість реконструкції уже більше початкової на 75%. Мер Києва Віталій Кличко вже підписав розпорядження про перезатвердження проекту реконструкції Шулявського моста зі збільшеною до 1 050 млн грн кошторисною вартістю робіт. Це більше, ніж в 1,5 рази від початкової вартості робіт.

То чому ж так виросла ціна? "Коли затверджувався проект, ще не було креслень КМД (конструкції металеві деталювальні). Їх розробляє завод-виготовлювач", – пояснює Андрій Якусевич.

В такому разі виникає цілком закономірне питання: який же проект затверджувався і йшов на тендер? "Як я розумію, це було спільне бачення проекту, як він буде виглядати, що він буде з металу. Тоді порахували приблизну вартість металу, приблизна кількість металоконструкцій, обсяг металу. Але в підсумку обсяг металу збільшився майже в два рази, оскільки в процесі роботи з'ясувалося, що металу потрібно більше, відповідно, і в два рази більше роботи з ним. Міст складається з маленьких конструкцій 8 на 1,5 метра - це, наприклад, системи водозливів, консольний тротуар. А витрати на метал і роботу з ним - основна частина витрат на будівництво моста. Крім того, коли прораховували витрати, ніхто не знав остаточно, якими будуть опори, під які замовлялася опалубка. Ми замовили два види опалубки, щоб не затягувати виконання робіт", – розповів Андрій Якусевич.

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