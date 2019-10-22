Строительство еще не закончено, а стоимость реконструкции Шулявского моста уже на 75% выше от первоначальной.

Наши коллеги из издания "Великий Киев" встретились с владельцем компании "Северо-украинский строительный альянс", занимающейся строительством Андреем Якусевич. Он и предоставил информацию о том насколько выросла стоимость строительства и почему так получилось.

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Компания уже получила от Киева 598,5 млн грн. – 100% предоплату на сумму заявленную в тендере, но этих денег оказалось мало. По словам Андрея Якусевича стоимость реконструкции уже больше изначальной на 75%. Мэр Киева Виталий Кличко уже подписал распоряжение о переутверждении проекта реконструкции Шулявского моста с увеличенной до 1 050 млн грн сметой стоимости работ. Это больше, чем в 1,5 раза от начальной стоимости работ.

Так почему же так выросла цена? "Когда утверждался проект, еще не было чертежей КМД (конструкции металлические деталировочные). Их разрабатывает завод-изготовитель", объясняет Андрей Якусевич.

В таком случае возникает вполне закономерный вопрос какой же проект утверждался и шел на тендер? "Как я понимаю, это было общее видение проекта, как он будет выглядеть, что он будет из металла. Тогда посчитали приблизительную стоимость металла, приблизительное количество металлоконструкций, объем металла. Но в итоге объем металла увеличился почти в два раза, поскольку в процессе работы выяснилось, что металла потребуется больше, соответственно, и в два раза больше работы с ним. Мост состоит из маленьких конструкций 8 на 1,5 метра – это, например, системы водостоков, консольный тротуар. А затраты на металл и работу с ним – основная часть расходов на строительство моста. Кроме того, когда просчитывали затраты, никто не знал окончательно, какими будут опоры, под которые заказывалась опалубка. Мы заказали два вида опалубки, чтобы не затягивать выполнение работ", – рассказал Андрей Якусевич.

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