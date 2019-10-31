Зріст легендарного баскетболіста – 216 сантиметрів. Хай що змусило його втиснути своє 147-кілограмове тіло в мініатюрний автомобільчик, це схоже на подвиг.

Добре відомо, що професійні спортсмени добре заробляють. Тим більше такі зірки, як славнозвісний баскетболіст Шакіл О’Ніл. Це означає, що він може дозволити собі не просто будь-яке авто, а навіть виготовлене за спецзамовленням, з подовженою колісною базою для зручності розміщення.

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У гаражі Шакіла О’Ніла є кілька “розтягнутих” спеціально для нього автомобілів: Ferrari 355 Spider, Polaris Slingshot, ще один Slingshot – чотиримісний та Lamborghini Gallardo. Усі з подовженою базою. Крім того, спортсмен володіє дюжиною великих джипів та пікапів, парою мінівенів, вантажівкою, авто-кемпером тощо. Навіть справжній поліцейський Dodge Charger Hellcat примудрився собі роздобути. Усього в колекції О’Ніла більше трьох десятків різноманітних автомобілів. Та найцікавішим авто з його колекції виявився не найдорожчий чи найбільш “нафарширований” тюнерами суперкар, а звичайнісінький smart fortwo.

Подробиць про те, що можна побачити у цьому ролику, бракує. Автор відео лиш повідомив, що помітив Шакіла на вулиці Нью-Йорку, коли той фотографувався з шанувальниками. Після цього, якимось фантастичним чином велетень втиснувся у крихітний автомобільчик, трохи більший за його черевик, та поїхав собі геть.



Можливо, “Шак” програв комусь парі? Та, судячи з того, як вправно він вмостився за кермом, можна припустити, що Шакіл робить це не вперше, а також, що автомобіль належить саме йому. Здаєтья, бренду smart варто подякувати О’Нілу за безкоштовну рекламу.

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