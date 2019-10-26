Грандіозні прем'єри мініатюрних автомобілів з "цифрової країни" демонструють суто японський підхід до справи.

Більшість токійських новинок ніколи не побачить Європи чи США, та кілька з них все ж дійдуть і до нас. Якому ринку адресований кожен з представлених автомобілів, не важко: якщо він виглядає, як персонаж мультфільму – продукт для Японії.

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Незважаючи на кризу в країні, через тайфун “Хагібіс”, майже усі місцеві виробники показали в столиці щось нове. Кей-кари – особливий вид тихохідних малолітражок, широко розповсюджений в Японії. У кожного місцевого виробника в лінійці є хоча б один такий мініатюрний автомобільчик. І цього року їх було особливо багато, та ще й електричних, хоч і з досить умовним статусом “концепт”.

Daihatsu

Daihatsu Copen GR.

Концепт Daihatsu WakuWaku.

Концепт Daihatsu WaiWai.

Концепт Daihatsu IcoIco.

Концепт Daihatsu TsumuTsumu.

Honda

Honda Jazz / Fit.

Isuzu

Концепт Isuzu FLIR.

Lexus

Концепт Lexus LF-30.

Mazda

Mazda MX-30.

Mitsubishi

Концепт Mitsubishi MI-TECH.

Nissan

Концепт Nissan Ariya.

Концепт Nissan IMk.

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Subaru

Прототип Subaru Levorg.

Subaru WRX STI EJ20 Final Edition.

Suzuki

Концепт Suzuki Waku Spo.

Концепт Suzuki Hanare.

Концепти Suzuki Hustler.

Концепт Suzuki Every Combi.

Toyota

Концепт Toyota Mirai.

Концепт Toyota E-Racer.

Концепт Toyota e-4me.

Концепт Toyota e-Trans.

Концепт Toyota e-Care.

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