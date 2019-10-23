Батарейний концепт демонструє дизайн автомобілів люксової марки з наступного десятиліття.

Марка Lexus зуміла виділитись навіть серед величезної кількості електричних новинок та прототипів Токійського автошоу, завдяки своєму візіонерському концепту LF-30. Він настільки незвичайний, що японці навіть говорять про заснування нового класу автомобілів.

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Кузов концепта, фактично, має однооб’ємну структуру – похилий капот плавно переходить у витягнуте лобове скло, яке перетікає у прозорий дах і спускається аж до самої кромки багажника. Двері типу крило чайки – також нетипове рішення для автомобіля подібного на “гострий” хетчбек, зазвичай такими оснащують суперкари та спортивні купе.

Фото: концепт Lexus LF-30 / Lexus

Довжина концепта становить 5090 мм при довжині колісної бази у 3200 мм. При цьому відсутність під капотом мотора дозволила творцям концепту поглибити простір для ніг водія та переднього пасажира. Ззаду також, здається, не тісно. При цьому передньому пасажиру виділена власна стереосистема з направленим звучанням, а люди на задніх сидіннях можуть розважити себе інтерактивною системою з сенсорним управлінням на скляній стелі.



Концепт оснащений чотирма електромоторами – по одному на кожне колесо. Причому водій може вирішувати, коли використовувати усі чотири, а коли лише задню чи передню пару. Сукупна віддача силової установки Lexus LF-30 – 544 к.с., крутний момент 700 Нм. Від 0 до 100 км/год, в теорії, автомобіль здатен прискорюватись за 3,8 секунди, а максимальний запас ходу на одному заряді досягає 500 кілометрів. Також теоретично.

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