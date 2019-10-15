Новинка не така продуктивна, як версії Turbo та Turbo S, зате й цінник у Porsche Taycan 4S скромніший.

Ще не осіла мішура, після прем’єри першого електрокара Porsche, а виробник вже оголосив про розширення лінійки Taycan базовим виконанням 4S.

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Porsche Taycan 4S оснащується силовою установкою, здатною продукувати 522 к.с. потужності, а з набором опцій Performance Plus – 563 к.с. Це не так багато, як Taycan Turbo (680 к.с.) та флагманського Porsche Taycan Turbo S (761 к.с.), але все ще дозволяє електрокару носити статус спорткара з динамікою розгону до 4 секунд. Максимальна швидкість Porsche Taycan Turbo 4S – 250 км/год.

Акумулятор 4S має ємність 79,2 кВт/год і забезпечує 407 кілометрів пробігу. Знову ж таки, опція Performance Plus збільшує ємність батарей до 93,4 кВт/год і запас ходу до 463 км, що не набагато менше, ніж у Turbo-версій.

Фото: Porsche Taycan Turbo 4S 2020 / Porsche

На ринку США Porsche Taycan Turbo 4S оцінений у 103 800 доларів для стандартної моделі та 110 370 доларів за електрокар з комплектом Performance Plus. Це значно приємніші цифри, ніж 150 900 та 185 000 за Taycan Turbo та Turbo S. Очікується, що Taycan 4S з’явиться в автосалонах американських дилерів навесні наступного року. Про появу нової версії в Україні поки що нічого не відомо.

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