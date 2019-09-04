Історичний момент для компанії, що вже здійснила два прориви у новому часі з моделями Panamera та Cayenne. Чи вдастся електричному "Тайкану" повторити їх успіх – покаже час.

“Taycan пов'язує нашу спадщину з майбутнім. Передає історію успіху нашого бренду, який захоплює і радує людей більше 70 років. Цей день знаменує початок нової ери”, заявив керівник Porsche AG Олівер Блюм.

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Сьогодні компанія Porsche представила свій перший електричний спорткар. Прем’єра автомобіля пройшла одночасно на трьох континентах: у Північній Америці, Європі та Азії – в Торонто, Берліні та Фучжоу, відповідно. Чотиридверний спортивний седан Porsche поєднує високу продуктивність спорткара з комфортом автомобіля на кожен день та передовими технологіями.

Фото: Porsche Taycan Turbo S та Taycan Turbo 2020 / Porsche

Першими моделями нової серії стали Porsche Taycan Turbo S та Taycan Turbo. Це найпотужніші серійні моделі Porsche. Простіші версії Taycan будуть випущені пізніше, а згодом почнуть з’являтись і кузовні модифікації, першою з яких буде Taycan Cross Turismo, прем’єра котрого запланована на кінець наступного року.

Фото: презентація Porsche Taycan

Флагманська версія Porsche Taycan Turbo S оснащується силовою установкою потужністю до 560 кВт (761 к.с.) та до 1050 Нм крутного моменту у піковому режимі з функцією Launch Control. Трохи простіший Taycan Turbo може запропонувати 500 кВт (680 к.с.) потужності. Від нуля до 100 км/год Taycan Turbo S розганяється за 2,8 секунди, в той час як Taycan Turbo виконує цю вправу за 3,2 секунди. Запас ходу Porsche Taycan Turbo S становить до 412 км, а Porsche Taycan Turbo – до 450 км (відповідно до WLTP). Максимальна швидкість обох повнопривідних моделей становить 260 км/год.

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Porsche Taycan Turbo S і Porsche Taycan Turbo мають по два ефективних електричних двигуна, розміщених на передній, та задній осях, що забезпечує електрокарам реалізацію повнопривідної схеми.

Фото: салон Porsche Taycan / Porsche

Porsche Taycan – перший серійний автомобіль з напругою бортової мережі у 800 В, замість традиційних 400 В. Для водіїв Porsche Taycan це означає можливість дуже швидкого відновлення заряду батареї. Розробники стверджують, що усього 5 хвилин “на дроті” забезпечать електрокару до 100 км ходу. а від 5 до 80 відсотків батарею можна зарядити за 23 хвилини. Ємність акумуляторної батареї Plus становить 93,4 кВт. Водії Porsche Taycan зможуть заряджати свої автомобілі вдома від мережі зі змінним струмом потужністю до 11 кВт.



Фото: ключові характеристики Porsche Taycan / Porsche

Потенційна потужність рекуперації до 265 кВт є значно вищою, ніж у конкурентів. Різні профілі режимів керування дають можливість зручного використання всіх функцій електричного автомобіля. Доступні чотири режими: “Range”, “Normal”, “Sport” та “Sport Plus”. Окрім того деякі системи можна налаштовувати в індивідуальному режимі.

Аеродинамічний кузов з впізнаваними формами має мінімалістичний дизайн та передову оптику. Всередині Taycan відрізняє мінімалізм та технократія. Абсолютно нова архітектура салону також сигналізує про початок нової ери. Вигнутий екран є найвищою точкою інноваційного кластера панелі приладів. Він робить безумовний акцент на осі водія. Центральний 10,9-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи та додатковий дисплей для пасажира об’єднані в єдину панель.Окрім сенсорного управління, працювати з меню Taycan можна й за допомогою голосових команд, активувавши голосовий асистент фразою “Привіт, Porsche”.

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Вперше в моделі Porsche Taycan не буде повністю шкіряного салону. Всі деталі інтер’єру, вироблені з інноваційних матеріалів вторинної переробки. Електрокар має два багажних відділення: місткість переднього становить 81 літр, а заднього – 336 літрів.

Porsche використовує електроннокероване шасі. Інтегрована 4D система контролю Taycan аналізує і синхронізує всі системи шасі в режимі реального часу, змушуючи адаптивну пневматичну підвіску з трикамерною технологією щомиті регулювати жорсткість. А система векторизації крутного моменту (PTV Plus) дозволяє машині бути стабільнішою при маневрах.



За попередніми даними, в Німеччині Porsche Taycan коштуватиме від 90 до 130 тисяч доларів. Перші автомобілі замовники почнуть отримувати на початку наступного року, а публічний дебют новинки відбудеться на автошоу у Франкфурті.

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