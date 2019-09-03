Автомобіль отримав назву Tavascan і поки що перебуває у формі концепту.

Форми і зміст нового концепта від “доньки” SEAT справляють враження. Та коли Cupra Tavascan стане серійним і чи збереже своє єство до конвеєра – поки не ясно.

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Ринок електричних крос-купе буде приростати мінімум на 15% на рік, впевнені у Cupra. а тому свою нову модель розробляли саме в такому форм-факторі. Щоправда, прототип кросовера серійних перспектив поки не має, але успішно демонструє здатність іспанців до створення екстравагантних і швидких шоу-стопперів.

Cupra Tavascan, як годиться, створений на електричній платформі VW MEB, котру ділить ще з кількома моделями. Та на відміну від VW ID3, наприклад, у іспанського кросовера в арсеналі два електромотори, по одному на кожній осі. Сукупна продуктивність обох електромоторів становить 300 к.с. Електричні агрегати дозволяють кросоверу прискорюватись з місця до 100 км/год за 6,5 секунди.

Фото: Cupra Tavascan / Cupra

Блоки літій-іонної акумуляторної батареї на 77 кіловат-годин розміщені під підлогою і забезпечують кросоверу низький центр маси та запас ходу у 450 кілометрів.

Наживо Cupra Tacascan дебютує на автосалоні у Франкфурті. Тоді ж компанія повинна розкрити і подальші плани на електричне крос-купе.

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