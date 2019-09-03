Автомобиль получил название Tavascan и пока что находится в форме концепта.

Формы и содержание нового концепта от “дочки” SEAT производят впечатление. Но когда Cupra Tavascan станет серийным и сохранит ли свое естество до конвейера – пока не ясно.

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Рынок электрических кросс-купе будет прирастать минимум на 15% в год, уверены в Cupra, а потому свою новую модель разрабатывали именно в таком форм-факторе. Правда, прототип кроссовера серийных перспектив пока не имеет, но успешно демонстрирует способность испанцев к созданию экстравагантных и быстрых шоу-стопперов.

Cupra Tavascan, как положено, создан на электрической платформе VW MEB, которую делит еще с несколькими моделями. И в отличие от VW ID3, например, у испанского кроссовера в арсенале два электромотора, по одному на каждой оси. Совокупная производительность обоих электромоторов составляет 300 л.с. Электрические агрегаты позволяют кроссоверу ускоряться с места до 100 км/ч за 6,5 секунд.

Фото: Cupra Tavascan / Cupra

Блоки литий-ионной аккумуляторной батареи на 77 киловатт-часов размещены под полом и обеспечивают кроссоверу низкий центр массы и запас хода в 450 километров.

Вживую Cupra Tacascan дебютирует на автосалоне во Франкфурте. Тогда же компания должна раскрыть и дальнейшие планы на электрическое кросс-купе.

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