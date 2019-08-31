Гибридный кроссовер, пусть и не самый большой в модельной линейке марки, предлагает лучшее, что есть у производителя на сегодня.

Выпуск кроссоверов для Peugeot был делом необычным, однако производитель доказал, что умеет делать хорошие машины в любом сегменте. Начиная с 2016 года паркетник с индексом 3008 нашел более 700 тысяч покупателей и даже стал лучшим в своем классе в нескольких странах. Мощная гибридная модификация модели должна открыть новую веху в истории модели.

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Инженеры Peugeot уже “откатали” свою гибридную технологию на других моделях и в автоспорте, поэтому 3008 она досталась в лучшем виде. Силовая установка версии GT HYBRID4 имеет мощность в 300 л.с., что делает кроссовер самым мощным серийным автомобилем марки за всю историю!

Основой силовой установки кроссовера является 200-сильный бензиновый мотор серии PureTech, подмогу которому обеспечивает пара электромоторов – один впереди подключен к восьмиступенчатой автоматической трансмиссии e-EAT8 и продуцирует 110 л.с., а второй работает в паре с задним трансмиссионным блоком и добавляет еще 112 л.с. (общая мощность считается не линейно). Peugeot 3008 способен разгоняться от 0 до 100 км/ч за 6,5 секунды.

Компактный аккумуляторный блок на 13,2 кВт-ч обеспечивает 59 километров пробега на электрической тяге по стандарту WLTP. Зарядка аккумуляторной батареи осуществляется за 1 час 45 минут.

Фото: Peugeot 3008 HYBRID4 / Peugeot

Модификация HYBRID4 доступна для заказа во Франции уже сейчас в комплектации GT. Автомобиль, помимо прочего, оснащен системой ADAS, которая включает адаптивный круиз-контроль с функцией Stop & Go и систему удержания автомобиля в полосе движения. Старт продаж в других странах намечен на октябрь-ноябрь этого года. Через несколько месяцев после дебюта HYBRID4 на рынке появится 225-сильная переднеприводная модификация HYBRID.

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