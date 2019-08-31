Снимок концепта от японского издания оставляет больше вопросов, чем дает ответов, однако близость к первоисточнику вселяет надежду на то, что автопроизводитель готовит что-то очень похожее на то, что мы видим.

Mitsubishi готовится вернуть к жизни бренд Evolution, хотя и не в привычном формате – вместо спортивных седанов Lancer будет купе-кроссовер.

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Ранее компания Mitsubishi представила концепт e-Evolution в Токио. Купеобразный кроссовер имел смелый дизайн и обещал заменить собой сразу два спорткара из линейки автопроизводителя – Lancer Evo и Pajero Evo. Это было в 2017 году, поэтому автопроизводитель имел время для превращения концепта в более пригодную для конвейера версию. Судя по фото от издания Best Car, работа над новинкой уже почти завершена.

Фото: концепт Mitsubishi e-Evolution 2017 года / Mitsubishi

Сравнив изображения концепта 2017 года и автомобиля на свежей фотографии, можно заметить, что от первоначального дизайна удалось сохранить часть форм. В то же время, некоторые элементы стали более реалистичными: на бортах появились дверные ручки, крыша стала обычной, а небольшие отростки с камерами заднего вида переехали с дверей на передние оконные стойки.



Фото: шпионский снимок концепта Mitsubishi Evolution 2020 / Best Car

Ожидается, что Mitsubishi Evolution 2020 получит электрическую силовую установку, хотя не исключено и появление гибрида. Официальный дебют новинки может состояться этой осенью на Токийском автосалоне, который будет проходить с 24 октября по 4 ноября. А серийная модель должна появиться уже в начале следующего года.

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