Знімок концепту від японського видання, залишає більше запитань, ніж дає відповідей, однак близькість до першоджерела вселяє надію на те, що автовиробник готує щось дуже подібне до того, що ми бачимо.

Mitsubishi готується повернути до життя бренд Evolution, хоча й не у звичному форматі – замість спортивних седанів Lancer буде купе-кросовер.

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Раніше компанія Mitsubishi презентувала концепт e-Evolution у Токіо. Купеподібний кросовер мав сміливий дизайн і обіцяв замінити собою одразу два спорткара з лінійки автовиробника – Lancer Evo та Pajero Evo. Це було у 2017 році, тож автовиробник мав час для перетворення концепта на більш придатну для конвеєра версію. Судячи з фото від видання Best Car, робота над новинкою вже майже завершена.

Фото: концепт Mitsubishi e-Evolution 2017 року / Mitsubishi

Порівнявши зображення концепта 2017 року та автомобіля на свіжій світлині, можна помітити, що від початкового дизайну вдалось зберегти ну частину форм. Водночас, деякі елементи стали більш реалістичними: на бортах з’явились дверні ручки, дах став звичайним, а невеличкі відростки з камерами заднього виду переїхали з дверцят на передні віконні стійки.



Фото: шпигунський знімок концепта Mitsubishi Evolution 2020 / Best Car

Очікується, що Mitsubishi Evolution 2020 отримає електричну силову установку, хоча не виключена й поява гібрида. Офіційний дебют новинки може відбутись цієї осені на Токійському автосалоні, що проходитиме з 24 жовтня по 4 листопада. А серійна модель повинна з’явитись вже на початку наступного року.

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