Компанія Aptera із США збанкрутувала в 2011 році, проте не так давно вона відродилася з колишніми творцями і презентувала новий варіант свого трьохколісного електрокара. Новинка отримала двомісний каплеподібний кузов і нову силову установку з величезним запасом ходу.

У кожне колесо електрокара Aptera вбудований 68-сильний електричний мотор. У звичайному режимі працюватимуть два передніх, а задній підключається при різких прискореннях.

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Комплекс акумуляторів вмонтований під сидіннями та за їх спинками. Залежно від модифікації автомобіля ємність батареї може становити 40, 60 або 100 кВт • год. З останньою електрокар Aptera подолав 1000 миль шляху (1609 кілометрів).