Компания Aptera из США обанкротилась в 2011 году, однако не так давно она возродилась с бывшими создателями и представила новый вариант своего трехколесного электрокара. Новинка получила двухместный каплеобразный кузов и новую силовую установку с огромным запасом хода.

В каждое колесо электрокара Aptera встроен 68-сильный электрический мотор. В обычном режиме будут работать два передних, а задний подключается при резких ускорениях.

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Комплекс аккумуляторов встроенный под сиденьями и за их спинками. В зависимости от модификации автомобиля емкость батареи может составлять 40, 60 или 100 кВт•ч. С последней электрокар Aptera преодолел 1000 миль пути (1609 км).