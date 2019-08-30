Консалтинговая компания JD Power провела опрос среди 20 тысяч американцев, расспросив их о системах безопасности. Вопросы касались 38 различных "ассистентов", многие из которых, как выяснилось, только раздражают автомобилистов.

В частности, наибольшее количество жалоб касалось системы удержания автомобиля в полосе движения. 21% водителей охарактеризовал ее как "слишком навязчивую", а 61% респондентов признались, что и вовсе отключили ее. Еще 20% водителей заявили, что не находят электронные ассистенты раздражительными, но все же предпочитают их отключать.

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Кристин Колоджей, глава отдела исследований взаимодействия водителей и взаимодействия человека с автомобилями в JD Power, заявила, что электронные ассистенты "могут быть восприняты некоторыми водителями, как надоедливые родители". "Никто не хочет, чтобы им постоянно говорили, что они едут неправильно", – пояснила она.

Согласно исследованию, общая удовлетворенность технологиями новых автомобилей колеблется в широком диапазоне. Например, Kia Stinger 2019 набрал 834 балла из 1000, а средняя оценка 250 изученных автомобилей составила 781 балл. В Топ попали Hyundai Kona, Toyota C-HR, Kia Forte, Chevrolet Blazer, Ford Expedition и Porsche Cayenne, системы которых раздражают их владельцев в меньшей степени.

Аналитики выявили тенденцию: отношение автомобилистов к вспомогательным системам меняется в зависимости от возраста. Те американцы, которые десятилетиями водили машины без "умных" ассистентов, вполне могут обходиться и без них. Однако более молодое поколение считает такие системы неотъемлемой частью машины и во многом полагается именно на них, а не на свои навыки – например, доверяет "помощнику" при парковке.

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