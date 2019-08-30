Государственное агентство автомобильных дорог Украины планирует ввести систему сбора оплат от большегрузного транспорта за проезд по дорогам Украины.

Об этом сообщил и.о. главы "Укравтодора" Славомир Новак в интервью агентству "Интерфакс-Украина". "Нужно принять закон, который урегулирует вопрос этого сбора. Нам крайне необходимо ввести дополнительный источник дорожного фонда. Существует европейский принцип: фуры, особенно те, которые зарабатывают на перевозках, должны больше платить за проезд по дорогам", – сказал С. Новак.

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Он считает, что введение сбора будет серьезным законодательным изменением для Украины, которое существенно улучшит состояние дорог в стране. Так, "Укравтодор" ожидает принятия Верховной Радой Украины нового закона об автоматическом весогабаритном контроле на дорогах до конца 2019 г.

Уточняется, что в Украине автоматические комплексы весового контроля Weight-in-Motion (WiM, системы автоматического взвешивания в движении) будут осуществлять преселекторную работу для инспекторов "Укртрансбезопасности" до принятия закона, что позволяет автоматический весогабаритный контроль на дорогах.

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