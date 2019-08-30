Владислав работал над реорганизацией МРЭО в Сервисные центры МВД и всего один день проработал в Верховной Раде Украины.

Министром инфраструктуры Украины в составе нового Кабмина стал 32-летний Владислав Криклий. Он был избран в Верховную Раду 9-го созыва по списку партии "Слуга народа", однако не проработал парламенте и одного дня – в первый же день пленарного заседания 29 августа 2019 он был назначен министром в составе Кабмина и сложил депутатские полномочия. На этом посту он сменил Владимира Омеляна.

С ноября 2015 года Владислав Криклий возглавлял Главный Сервисный центр МВД Украины и отвечал за реформирование органов регистрации транспорта МРЭО, которые были в подчинение старой ГАИ, в современные Сервисные центры МВД Украины. Кроме того, он активно внедрял цифровые услуги в этом ведомстве. В результате реформа Сервисных центров была признана экспертами одной из самых успешных трансформаций МВД и страны в целом.

Практически преодолена коррупция, которая в прежних МРЕВ была легендарной, большинство Сервисных центров обновили, в них начали предоставлять услуги по принципу "единого окна", создал онлайн-кабинет водителя, благодаря которому запись в очередь и некоторые услуги стало возможно проводить онлайн. Для отдаленных населенных пунктов созданы выездные центры МВД.

Кроме того, Владислав Криклий возглавлял группу по внедрению автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения в МВД. Однако эта реформа не была доведена до конца. Также работает над внедрением обязательного техосмотра в Украине для владельцев частных автомобилей.

По образованию Владислав Криклий – финансист. Он окончил Киевский университет им. Т. Шевченко с отличием, затем защитил диссертацию кандидата экономических наук. Владислав женат.

Мининфраструктуры – центральный орган исполнительной власти в сфере транспорта, дорожного хозяйства, предоставления услуг почтовой связи и инфраструктуры.

Основными задачами Министерства является формирование и обеспечение реализации государственной политики в сферах транспорта, использования воздушного пространства Украины, дорожного хозяйства, предоставления услуг почтовой связи;

формирование и обеспечение реализации государственной политики в сфере безопасности движения, навигационно-гидрографического обеспечения судоходства, торгового мореплавания;

участие в пределах своих полномочий в формировании и обеспечении реализации государственной тарифной политики и политики государственных закупок в сфере предоставления услуг почтовой связи.

Напомним, что предыдущий министр инфраструктуры Владимир Омелян активно выступал за электромобили.