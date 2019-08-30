Владислав працював над реорганізацією МРЕВ в Сервісні центри МВС та всього один день пропрацював в Верховній Раді України.

Міністром інфраструктури України в складі нового Кабміну став 32-річний Владислав Криклій. Він був обраний в Верховну Раду 9-го скликання за списком партії "Слуга Народу", однак не пропрацював парламенті і одного дня – в перший же день пленарного засідання 29 серпня 2019 року він був призначений міністром в складі Кабміну та склав депутатські повноваження. На цій посаді він змінив Володимира Омеляна.

З листопада 2015 року Владислав Криклій очолював Головний Сервісний центр МВС України та відповідав за реформування органів реєстрації транспорту МРЕВ, які були в підпорядкування старої ДАІ, в сучасні Сервісні центри МВС України. Окрім того, він активно впроваджував цифрові послуги у цьому відомстві. В результаті реформа Сервісних центрів була визнана експертами однією з найуспішніших трансформацій МВС та країни в цілому.

Практично подолана корупція, яка в колишніх МРЄВ була легендарною, більшість Сервісних центрів оновили, в них почали надавати послуги за принципом "єдиного вікна", створив онлайн-кабінет водія, завдяки якому запис в чергу та деякі послуги стало можливим проводити онлайн. Для віддалених населених пунктів створені виїзні центри МВС.

Крім того, Владислав Криклій очолював групу з впровадження автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху в МВС. Однак ця реформа не була доведена до кінця. Також працює над впровадженням обов’язкового техогляду в Україні для власників приватних авто.

За освітою Владислав Криклій – фінансист. Він закінчив Київський університет ім. Т. Шевченка з відзнакою, потім захистив дисертацію кандидата економічних наук. Владислав одружений.

Мінінфраструктури - центральний орган виконавчої влади у сфері транспорту, дорожнього господарства, надання послуг поштового зв'язку та інфраструктури.

Основними завданнями Міністерства є формування та забезпечення реалізації державної політики у сферах транспорту, використання повітряного простору України, дорожнього господарства, надання послуг поштового зв'язку;

формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері безпеки руху, навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства, торговельного мореплавства;

участь у межах своїх повноважень у формуванні та забезпеченні реалізації державної тарифної політики та політики державних закупівель у сфері надання послуг поштового зв'язку.

Нагадаємо, що попередній міністр інфраструктури Володимир Омелян активно виступав за електромобілі.