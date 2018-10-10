Керівник Головного Сервісного центру МВС Владислав Криклій закликав надавати оцінку роботі працівників Сервісних центрів.

"Відсьогодні кожен з вас може стати таємним клієнтом сервісних центрів МВС", - пише на своїй сторінці у Фейсбук Владислав Криклій. - Два роки ми активно будуємо нові сервісні центри МВС та розповідаємо як має працювати державний сервіс. Тепер ми хочемо почути вашу думку щодо нашої роботи. Дякуємо за підтримку у реалізації проекту Консультативній місії Європейського Союзу в Україні (EUAM Ukraine)".

Відвідувачі Сервісних центрів зможуть оцінити роботу наступних працівників:

- адміністратора за інформаційною стійкою

- адміністратора, який надавав послугу

- екзаменатора (у разі складання іспиту)

- фахівця експертної служби

- спеціаліста контакт-центру сервісних центрів МВС

- дати коментарі щодо навігації та зручності організації роботи

- перевірити інклюзивні умови

- роботу консультаційної підтримки (сайт, фб та доступність інформації).

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Для цього необхідно:

- ознайомитися з анкетою-відгуком та критеріями оцінки, деталі тут: hsc.gov.ua/guest

- відвідати сервісний центр МВС та отримати реальну послугу (замінити або отримати посвідчення водія, здійснити реєстрацію транспортного засобу, замовити необхідну довідку)

- заповнити та надіслати детальну анкету-відгук.

Проект стартує пілотно у Києві у 5 сервісних центрах МВС.

За місяць Владислав Криклій пообіцяв відзвітувати про результати та масштабувати експеримент по всій Україні.

Нагадаємо, що скласти іспит на посвідчення водія в Україні можна англійською мовою.