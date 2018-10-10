Керівник Головного Сервісного центру МВС Владислав Криклій закликав надавати оцінку роботі працівників Сервісних центрів.

"Відсьогодні кожен з вас може стати таємним клієнтом сервісних центрів МВС", - пише на своїй сторінці у Фейсбук Владислав Криклій. - Два роки ми активно будуємо нові сервісні центри МВС та розповідаємо як має працювати державний сервіс. Тепер ми хочемо почути вашу думку щодо нашої роботи. Дякуємо за підтримку у реалізації проекту Консультативній місії Європейського Союзу в Україні (EUAM Ukraine)".

Відвідувачі Сервісних центрів зможуть оцінити роботу наступних працівників:

  • - адміністратора за інформаційною стійкою
  • - адміністратора, який надавав послугу
  • - екзаменатора (у разі складання іспиту)
  • - фахівця експертної служби
  • - спеціаліста контакт-центру сервісних центрів МВС
  • - дати коментарі щодо навігації та зручності організації роботи
  • - перевірити інклюзивні умови
  • - роботу консультаційної підтримки (сайт, фб та доступність інформації).

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Для цього необхідно:

  • - ознайомитися з анкетою-відгуком та критеріями оцінки, деталі тут: hsc.gov.ua/guest
  • - відвідати сервісний центр МВС та отримати реальну послугу (замінити або отримати посвідчення водія, здійснити реєстрацію транспортного засобу, замовити необхідну довідку)
  • - заповнити та надіслати детальну анкету-відгук.

Проект стартує пілотно у Києві у 5 сервісних центрах МВС.

За місяць Владислав Криклій пообіцяв відзвітувати про результати та масштабувати експеримент по всій Україні.

Нагадаємо, що скласти іспит на посвідчення водія в Україні можна англійською мовою.