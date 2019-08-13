Система відеофіксації порушень ПДР запрацює до кінця року. Що правда, штрафуватимуть за її допомогою не водіїв-порушників, а юридичних власників авто.

До кінця року в Україні запрацює система відеофіксації порушень ПДР. Про це повідомив начальник Головного сервісного центру МВСУкраїни Владислав Криклій.

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“Київ вже закупив 10 камер, їх встановили в 10 локаціях і погодили з поліцією. Інші міста поки що чекають”, – заявив Владислав Криклій. Для власників авто буде введена система штрафних балів: На початку роботи системи відеофіксації порушень, у автовласників будуть відраховуватися віртуальні бали, а в подальшому буде повноцінний адмінштраф.

Штрафи можна побачити в електронному кабінеті водія і оплатити їх.

“Штраф накладається на власника авто, але власник може (але не зобов'язаний, прим ред.) повідомити, хто був за кермом. Плюс з’являється така новела як “належний користувач”. Це особливо важливо для юридичних компаній, для лізингових компаній, для прокатних організацій. Вони її вносять в електронний кабінет, в реєстр, і ми будемо штрафувати безпосередньо того, хто був за кермом”, – розповів Криклій.

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