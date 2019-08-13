Система видеофиксации нарушений ПДД заработает до конца года. Правда, штрафовать с ее помощью будут не водителей-нарушителей, а юридических владельцев авто.

До конца года в Украине заработает система видеофиксации нарушений ПДД. Об этом сообщил начальник Главного сервисного центра МВД Украины Владислав Криклий.

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“Киев уже закупил 10 камер, их установили в 10 локациях и согласовали с полицией. Другие города пока ждут”, – заявил Владислав Криклий. Для владельцев авто будет введена система штрафных баллов: в начале работы системы видеофиксации нарушений, у автовладельцев будут отчисляться виртуальные баллы, а в дальнейшем будет полноценный админштраф.

Штрафы можно увидеть в электронном кабинете водителя и оплатить их.

“Штраф налагается на собственника авто, но владелец может (но не обязан, прим ред.) сообщить, кто был за рулем. Плюс появляется такая новинка как “должный пользователь”. Это особенно важно для юридических компаний, лизинговых компаний, для прокатных организаций. Они ее вносят в электронный кабинет, в реестр, и мы будем штрафовать непосредственно того, кто был за рулем”, – рассказал Криклий.

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