Новая Верховная Рада начнет свою работу 29 августа и одним из первоочередных вопросов будет решение проблемы так называемых "евроблях". Об этом сообщил Владислав Криклий, депутат от правящей партии "Слуга народа".

Драконовские (до 170 тыс. грн.) штрафы за пользование автомобилями на иностранной регистрации начнут действовать уже на следующей неделе – с 22 августа. Новая Верховная Рада начнет свою работу 29 августа и одной из первоочередных задач обновленного законодательного органа будет решение вопроса штрафов и доступной растаможки авто.

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"Законопроект, который предлагал Владимир Зеленский, будет рассматриваться как неотложный в день торжественного заседания, или в следующий первый рабочий день. Однозначно его будут поддерживать, чтобы этот вопрос решить", сказал Владислав Криклий.

"Рада, скорее всего, продлит этот срок (отсутствие штрафов за использование "евроблях"), но в течение этого срока надо будет выработать решение", говорит Владислав Криклий.

По мнению господина Криклия все кто хотел "легализовать" автомобиль на европейский регистрации уже это сделали. "Есть вопросы с теми кто не зарегистрировал, здесь надо разбираться: это может быть просто нежелание – люди не хотят регистрировать авто и они хотят чтобы этот период продолжался постоянно. Потерянные документы или покупка авто в странный способ (авто завозили "на верблюда"), неизвестно где тот юридический владелец и как его искать. И последняя категория, это люди которые завезли автомобиль и ждут чтобы было какое-то уменьшение таможенных платежей", говорит Владислав Криклий.

Напомним, что сейчас стоимость растаможивания старого авто составляет 250-650% от его цены.

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