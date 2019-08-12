Нова Верховна Рада почне свою роботу 29 серпня і одним з першочергових питань буде вирішення проблеми так званих "євроблях". Про це повідомив Владислав Криклій, депутат від правлячої партії "Слуга народу".

Драконівські (до 170 тис. грн.) штрафи за користування автомобілями на іноземній реєстрації почнуть діяти вже на наступному тижні – з 22 серпня. Нова Верховна Рада розпочне свою роботу 29 серпня і одним з першочергових завдань оновленого законодавчого органу буде вирішення питання штрафів та доступного розмитнення авто.

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"Законопроект, який пропонував Володимир Зеленський, буде розглядатися як невідкладний в день урочистого засідання, чи в наступний перший робочий день. Однозначно його будуть підтримувати щоб це питання вирішити", сказав Владислав Криклій.

"Рада, швидше за все, продовжить цей термін (відсутності штрафів за використання "євроблях"), але протягом цього терміну треба буде напрацювати рішення", каже Владислав Криклій.

На думку пана Криклія всі хто хотів "легалізувати" автомобіль на європейський реєстрації вже це зробили. "Є питання з тими хто не зареєстрував, тут треба розбиратись: це може бути просто небажання – люди не хочуть реєструвати авто і вони хочуть щоб цей період продовжувався постійно. Втрачені документи або покупка авто у дивний спосіб (авто завозили "на верблюда") невідомо де той юридичний власники і як його шукати. І остання категорія це люди яки завезли автомобіль і чекають щоб було якесь зменшення митних платежів", каже Владислав Криклій.

Нагадаємо, що зараз вартість розмитнення старого авто складає 250-650% від його ціни.

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