Нові санкції застосовуватимуться до водіїв з 22 серпня 2019 року за порушення при ввезенні автомобілів у режимах "транзит" та "тимчасове ввезення".

Митниці та Національна поліція об’єднають свої зусилля щодо дотримання законодавства такими водіями. Зокрема, вінницькі митники та поліцейські під час наради обмінялися інформацією та визначили порядок спільних дій з цього питання.

Читайте також: "Євробляхерів" почнуть штрафувати з 22 серпня: розміри штрафів в інфографіці

На порушників будуть складатися адміністративні протоколи (передбачені частинами 8 та 9 статті 121 КупАП), та протоколи про порушення митних правил (за ознаками статей 469, 470 та 481 Митного кодексу).

Зазначимо, що з часу дії законів України № 2611-VIII та № 2612-VIII чимало водіїв скористалися можливістю оформити своє авто. Так, Вінницькою митницею ДФС за цей період оформлено 13 934 транспортних засоби. Зокрема, громадяни легалізували 6 879 автомобілів, від чого до бюджету надійшло 418 мільйонів гривень.

Також цікаво: Скільком "євробляхерам" загрожує штраф в 170 тис грн