Скільки насправді в Україні було і є нерозмитнених авто? Точної відповіді на це питання, певно, не знає ніхто. Але офіційні дані все ж існують.

Здавалось, що про авто з єврономерами всі вже й забули – "легалізація" стихла, черг на митницях нема, та й у трафіку їх залишилось не багатоі. Проте питання зненацька отримало "друге дихання": активісти вкотре вимагають чергового відтермінування санкцій за експлуатацію "євроблях". Мотивуючи це тим, що сотні тисяч громадян ще не встигли розмитнити автівки з іноземною реєстрацією.

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Найбільшої популярності "євробляхи" набули у 2017-2018-му, доки наприкінці минулого року не почалась "легалізація" нерозмитнених авто. За даними ДФС, станом на 31 січня 2018-го в Україні перебувало 425,4 тис. машин з єврономерами у режимах "транзит" та "тимчасове ввезення". Були й інші дані – 682 тисячі станом на кінець лютого 2019 року.

За іншими підрахунками, які базувались на визначенні кількості іноземних номерів у загальному трафіку та зіставленні її з загальним розміром парку легковиків, на піку своєї популярності в Україні водночас перебувало близько 500-600 тисяч нерозмитнених автомобілів. У будь-якому разі, жодне із джерел, чиї дані базовані на реальних розрахунках, а не на здогадках, не згадувало про мільйон чи більше "євроблях", які б водночас перебували в Україні.

Тож скільки "євроблях" зараз їздить по нашим дорогам? Фіскальна служба, відповідаючи на такий запит повідомила наступне: кількість авто з іноземною реєстрацією, які були ввезені до 25 листопада 2018 року в режимі "тимчасове ввезення" і знаходяться в Україні з порушенням терміну, становить 267 112 шт. "Транзитних" легківок в Україні, у яких давно сплив 10-денний строк, оскільки вони були ввезені теж до 25.11.2018 (дата набрання чинності новими правилами розмитнення) – 21 030 автомобілів. Отож загалом, за даними ДФС, в країні зараз числиться 288 142 "євробляхи".

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Варто зазначити, що саме числиться, адже ці дані не враховують ті машини, які вже розкомплектовані на "автошротах", знищені в ДТП чи просто покинуті колишніми "наїзниками" де-інде.

Також варто додати, що сегмент "євроблях" зараз розділений на "безнадійні" та "прохідні" (протягом "легалізації" ця пропорція змінювалась). Тобто, можна вважати, що авто старіші 1997 року випуску, в переважній більшості мають незадовільний стан, втрачено їхні документи, або ж вони коштують менше, ніж мінімальна вартість розмитнення. Інші – теоретично "прохідні".

Санкції у вигляді штрафів до 170 000 грн та вилучення автомобілів, які досі не розмитнені та якими керують українці, мали б бути введені 24 травня цього року. Проте ця дата була перенесена ще на 3 місяці на вимогу активістів, які представляють інтереси водіїв авто з іноземною реєстрацією.

На думку протестувальників, додаткові 90 днів дозволили б громадянам, у яких досі є "євробляха", назбирати необхідні кошти віддати їх державі. Але так не сталось: за інформацією від ДФС зараз митницями оформлюється десь 7 "євроблях" на добу, що є мізерним показником у порівнянні з тисячами, які щоденно подавались на розмитнення на початках "легалізації".

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Навіть при найбільшому бажанні допомогти тим, у кого досі є нерозмитнене авто, зробити цього вже не вдасться – Верховна Рада дев’ятого скликання почне свою роботу імовірно 24 серпня, а санкції почнуть діяти з 22-го. Перші ж закони можуть бути ухвалені у вересні, і ще пізніше набуватимуть чинності.

Також не варто забувати про те, що водії тих "євроблях", які теоретично можуть бути розмитнені, мали майже 9 місяців на те, аби владнати всі приватні питання, що заважали легалізувати авто. Зрештою, ще є 15 днів, щоб таки розмитнити "євробляху", та не переживати, чи чекатиме покарання за їзду на нерозмитненому авто після 22 серпня.

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