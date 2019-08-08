Сколько на самом деле в Украине было и есть нерастаможенных автомобилей? Точного ответа на этот вопрос, наверное, не знает никто. Но официальные данные все же существуют.

Казалось, что об автомобилях с еврономерами все уже и забыли – "легализация" стихла, очередей на таможнях нет, да и в трафике их осталось не много. Однако вопрос неожиданно получило "второе дыхание”: активисты в очередной раз требуют очередной отсрочки санкций за эксплуатацию "евроблях". Мотивируя это тем, что сотни тысяч граждан не успели растаможить автомобили с иностранной регистрацией.

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Наибольшую известность "евробляхы" получили в 2017-2018-м, пока в конце прошлого года не началась "легализация" нерастаможенных автомобилей. По данным ГФС, по состоянию на 31 января 2018 года в Украине находилось 425,4 тыс. машин на еврономерах в режимах "транзит" и "временный ввоз". Были и другие данные – 682 тысяч по состоянию на конец февраля 2019 года.

По другим подсчетам, которые базировались на определении количества иностранных номеров в общем трафике и сопоставлении его с общим размером парка легковушек, на пике своей популярности в Украине одновременно находилось около 500-600 тысяч нерастаможенных автомобилей. В любом случае, ни один из источников, чьи данные основаны на реальных расчетах, а не на догадках, не вспоминали о миллионе или больше "евроблях", которые одновременно находились в Украине.

Так сколько "евроблях" сейчас ездит по нашим дорогам? Фискальная служба, отвечая на такой запрос сообщила следующее: количество автомобилнй с иностранной регистрацией, которые были ввезены до 25 ноября 2018 года в режиме "временный ввоз" и находятся в Украине с нарушением срока, составляет 267 112 шт. "Транзитных" легковушек в Украине, у которых давно истек 10-дневный срок, поскольку они были ввезены тоже до 25.11.2018 (дата вступления в силу новых правил растаможки) – 21 030 автомобилей. Поэтому в целом, по данным ГФС, в стране сейчас числится 288 142 "евробляхи".

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Стоит отметить, что именно числится, ведь эти данные не учитывают те машины, которые уже раскомплектованы на "автошротах", уничтожены в ДТП или просто брошены прежними "наездниками" где-либо.

Также стоит добавить, что сегмент "евроблях" сейчас разделен на "безнадежные" и "проходные" (в течение "легализации" эта пропорция менялась). То есть, можно считать, что автомобили старше 1997 года выпуска, в подавляющем большинстве имеют неудовлетворительное состояние, потеряны их документы, или же они стоят меньше, чем минимальная стоимость растаможивания. Другие – теоретически "проходные".

Санкции в виде штрафов в 170 тысяч грн и изъятие автомобилей, которые до сих пор не растаможены и управляются украинцами, должны быть введены 24 мая этого года. Однако эта дата была перенесена еще на 3 месяца по требованию активистов, представляющих интересы водителей автомобилей на иностранной регистрацией.

По мнению протестующих, дополнительные 90 дней позволили бы гражданам, у которых до сих пор есть "евробляха", собрать необходимые средства отдать их государству. Но так не произошло: по информации от ГФС сейчас таможнями оформляется где-то 7 "евроблях" в сутки, что является мизерным показателем по сравнению с тысячами, которые ежедневно подавались на растаможку в начале "легализации".

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Даже при большом желании помочь тем, у кого до сих пор есть нерастаможенный автомобиль, сделать этого уже не удастся – Верховная Рада девятого созыва начнет свою работу предположительно 24 августа, а санкции начнут действовать с 22-го. Первые законы могут быть приняты в сентябре, и еще позже вступать в силу.

Также не стоит забывать о том, что водители этих "евроблях", которые теоретически могут быть растаможены, имели почти 9 месяцев на то, чтобы решить все частные вопросы, мешавшие легализовать автомобиль. В конце концов, еще есть 15 дней, чтобы таки растаможить "евробляху", и не переживать, ожидать ли наказания за езду на нерастаможенном автомобиле после 22 августа.

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