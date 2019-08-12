Новые санкции будут применяться к водителям с 22 августа 2019 года за нарушения при ввозе автомобилей в режимах "транзит" и "временный ввоз".

Таможни и Национальная полиция объединят свои усилия по соблюдению законодательства такими водителями. В частности, винницкие таможенники и полицейские во время совещания обменялись информацией и определили порядок совместных действий по этому вопросу.

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На нарушителей будут составляться административные протоколы (предусмотренные частями 8 и 9 статьи 121 КуоАП), и протоколы о нарушении таможенных правил (по признакам статей 469, 470 и 481 Таможенного кодекса).

Отметим, что со времени действия законов Украины № 2611-VIII и № 2612-VIII немало водителей воспользовались возможностью оформить свое авто. Так, Винницкой таможней ГФС за этот период оформлено 13 934 транспортных средства. В частности, граждане легализовали 6 879 автомобилей, от чего в бюджет поступило 418 миллионов гривен.

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